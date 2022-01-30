WhatsApp’tan attığı ’helallik’ mesajı tazminattan etti





MESAJ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ



İşçinin şirket Whatsapp grubuna helalleşmek amacıyla mesaj attığının hatırlatıldığı kararda, şöyle denildi:



"Davacı iş akdine haksız olarak son verildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı talebinde bulunmuş, davalı ise davacının kendi işini kurmak için istifa ederek işten ayrıldığını savunmuştur. Ancak dosya kapsamında bulunan işten ayrılma bildirgesi incelendiğinde davacının imzasının bulunduğu ve işten ayrılma nedeni olarak kod 3 (istifa) çıkış kodunun gösterildiği anlaşılmıştır.