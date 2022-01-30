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İnternet sağlayıcısına "ayıplı hizmet" kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2022
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İnternet sağlayıcısına ayıplı hizmet kararı

Konya'da hızı taahhüt edilenin altında olduğu için internet aboneliğini iptal ettiren Onur Kızılçay, ödediği 1200 TL cayma bedelini geri alabilmek için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyetin, başvuruyu onaylamasının ardından dava açıldı. Bilirkişinin hazırladığı raporda internet sağlayıcısının 'ayıplı hizmet' verdiği belirtilince mahkeme, mağdurun ödediği cayma bedelinin iadesine hükmetti.

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