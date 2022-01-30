Güvenlik görevlisi olarak başladı yılan bakıcısı oldu! Her gün 17 yılanı besliyor
Son dakika haberine göre: Kayseri'de yaşayan Sevda Engür 6 yıl önce güvenlik görevlisi olarak başladığı hayvanat bahçesinde yılanlara olan ilgisiyle yılan bakıcısı oldu. Engür, üç yıldır her gün 17 yılanın bakımını üstleniyor.
Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi Sevda Engür (46), 2016'da Kocasinan ilçesinde bulunan Anadolu Harikalar Diyarındaki Hayvanat Bahçesi'nde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.
Burada görev yaparken her fırsatta sürüngen evini ziyaret eden ve yılanlara ilgi gösteren Engür, 3 yıl sonra hayvanat bahçesi yönetimine başvurarak sürüngen evinde bakım görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Hafta içi her gün 08.00'de işe başlayan ve 17.00'ye kadar çalışmalarını sürdüren Engür, aralarında boa ve piton da bulunan 17 yılana bakıyor.
Yılanları omzuna alarak yuvaların temizliğini ve nem değerini ayarlayan Engür, bir süre boynuna gezdirdiği yılanları daha sonra yuvasına bırakıyor.
"ANNE ŞEFKATİ İLE SEVGİ GÖSTERİYORUM"
Her fırsatta omzuna aldığı yılanları, ziyarete gelen çocuklara sevdirten Engür, şunları söyledi:
"Sabah işe geldiğimde yuvalarının temizliğini yapıyorum. Isı ve nem dengesini ayarladıktan sonra veterinerlerin nezaretinde besliyoruz. Yılan bakımı yaparken gözlem yapıyor, ona sevginizi gösteriyorsunuz. Yılanlar birçok insan tarafından soğuk hayvanlar olarak nitelendirilse de bütün hayvanlarda olduğu gibi sürüngenlere de sevgi ile yaklaşırsanız, tehlike arz etmezseniz korkulacak hayvanlar değiller. Üç çocuk annesi olarak yılanlara anne şefkati ile elimden geldiği kadar sevgi ve ilgi gösteriyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MTV son gün ne zaman? MTV 1. taksit ödemesi bitti mi? MTV ödemeleri ne kadar?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret bu hafta yatacak mı?
- Bunu yapmayan işveren yandı! Hemen kontrol edin! Sigortasız çalışan işçi tazminat alabilir!
- Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?
- Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
- İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? 31 Ocak - 4 Şubat İstanbul hava durumu nasıl olacak?
- Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi Benan Kocadereli kim?
- Nadal - Medvedev maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avustralya Açık finali nasıl izlenir?
- Hüseyin Aydın kimdir? Fahrettin Poyraz yerine atanan Hüseyin Aydın kim?
- Okullar ne zaman açılıyor? Okullar 31 Ocak Pazartesi açılıyor mu? Tatil ne zaman bitiyor?
- İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? 29 Ocak Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Kağıthane su kesintisi ne zaman düzelecek?
- Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar ne zaman belli olacak?