Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi planlı mıydı?
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Eşinin ölümünün ardından ve gözyaşlarına hakim olamayan Erken ""Son nefesimi yanında vereceğim. Keşke ben ölseydim. Hala inanamıyorum..." ifadelerini kullandı. Eşinin 65 bin lira için öldürüldüğü iddialarına ilişkin Erken "Bu iş planlı. Bu işin arkasında kimler var." dedi.
Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 ocak'ta Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Drek Ali olarak bilinen Ali Yasak'ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.
ECE ERKEN'DEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA
Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Ece Erken'den eşinin öldürülmesine ilişkin yeni açıklama geldi.
"Keşke ben ölseydim. Hala inanamıyorum..." ifadelerini kullanan Erken, eşinin 65 bin lira için öldürülmediğini öne sürerek, "Bu iş planlı. Bu işin arkasında kimler var." dedi. İşte Show TV'ye konuşan Ece Erken'in o açıklamaları:
"BENİ YAŞARKEN ÖLDÜRDÜLER"
"O benim canım, hayat arkadaşımdı. İnanamıyorum, boş yere gitti" diye konuştu. Konuşurken hıçkırıklara boğulan ünlü sunucu, "Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum, taksiye bindim. Dediler ki 'ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok'. Dedim ki, 'en kötü sakat kalır, ben ona bakarım'. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı"
"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"
"Biz birlikte yaşlanacağız diyorduk. Son nefesimi yanında vereceğim. Keşke ben ölseydim. Hala inanamıyorum..."
"BENİ HER TOPLANTIYA GÖTÜRÜRDÜ"
Cinayetin yaşandığı geceyi anlatan Ece Erken, "Beni her toplantıya götürürdü. O gün getirmedi. Oturur beklerdim onu. Kocamı 12.15'te aradım, 'niye aramadın bu saate kadar' dedim. 'Aşkım gazeteciler var, başkan (Fikret Orman) gitti çok oldu' dedi. İçime doğdu 12.30'da tekrar görüntülü aradım 'neredesin niye çıkmadın' diyecektim. Telefonu açmadı." ifadelerini kullandı.
"HEMEN HASTANEYE GİTTİM"
O gece apar topar yola çıktı Ece Erken. O yoldayken eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anları şöyle anlattı: Hastaneye gittim. Ben girdiğimde bir kolumdan birisi bir kolumdan birisi tutuyordu, 'kaybettik' diyordu"
"AYAĞINA SIKMIŞSIN ZATEN..."
"İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum"
"BU İŞ PLANLI"
"Hemen yakalandıkları için İçişleri'ne teşekkür ediyorum ama o kadar korkuyorum ki erken çıkacaklar diye. Bu iş planlı. Bu işin arkasında kimler var."
İŞTE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Ece Erken sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:
"HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte biran olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."
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