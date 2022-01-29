Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim! Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesi planlı mıydı?

"Keşke ben ölseydim. Hala inanamıyorum..." ifadelerini kullanan Erken, eşinin 65 bin lira için öldürülmediğini öne sürerek, "Bu iş planlı. Bu işin arkasında kimler var." dedi. İşte Show TV'ye konuşan Ece Erken'in o açıklamaları:

"BENİ YAŞARKEN ÖLDÜRDÜLER"

"O benim canım, hayat arkadaşımdı. İnanamıyorum, boş yere gitti" diye konuştu. Konuşurken hıçkırıklara boğulan ünlü sunucu, "Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum, taksiye bindim. Dediler ki 'ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok'. Dedim ki, 'en kötü sakat kalır, ben ona bakarım'. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı"