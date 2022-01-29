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Edirne'de bir garip kaza! TIR sürücüsü alkollü otomobil şoförünün ise koronavirüs testi pozitif

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Edirne’de bir garip kaza! TIR sürücüsü alkollü otomobil şoförünün ise koronavirüs testi pozitif

Edirne'de, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaşanan kazada TIR sürücüsünün alkollü, otomobil sürücüsünün ise koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Edirne'de, TIR'ın kırımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücü Gamzel Kartal, yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu kaza yerinde öğrendi. Bulgar TIR sürücüsü Antoni Panayotov Todorov'un yapılan kontrolünde ise 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi.

İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı istikametine gitmekte olan Bulgar Antoni Panayotov Todorov yönetimindeki CB187BA Bulgaristan plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Gamze Kartal'ın kullandığı 22 AAK 837 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kartal'ın otomobili de önünde bekleyen 22 EC 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.

BİRİ POZİTİF BİRİ ALKOLLÜ

Kazanın ardından polisin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü Todorov'un 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, yaralanan otomobil sürücüsü Gamze Kartal, bugün yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını kaza yerinde öğrendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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