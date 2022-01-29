Edirne’de bir garip kaza! TIR sürücüsü alkollü otomobil şoförünün ise koronavirüs testi pozitif

Edirne'de, TIR'ın kırımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücü Gamzel Kartal, yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu kaza yerinde öğrendi. Bulgar TIR sürücüsü Antoni Panayotov Todorov'un yapılan kontrolünde ise 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi.