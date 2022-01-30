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Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! O yol bu gece kapanacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu! O yol bu gece kapanacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada TEM Otoyolu Bolu Tüneli'nin Ankara yönünün kar temizliği için bu gece kısa süreli kapatılacağı duyuruldu. İşte açıklamanın detayları...

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