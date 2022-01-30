Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 11 gözaltı!

Beşiktaş spor kulübünün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. İki kişi ise hala aranıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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