30 Ocak 2022, Pazar
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 11 gözaltı!
Beşiktaş spor kulübünün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. İki kişi ise hala aranıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.