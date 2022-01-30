30 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 11 gözaltı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 11 gözaltı!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2022 10:21
Beşiktaş spor kulübünün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. İki kişi ise hala aranıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kardeşlerim’in Emel’i kaç yaşında?
Kardeşlerim’in Emel’i kaç yaşında?
Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 11 gözaltı!
Mahmutyazıcıoğlu cinayetine 11 gözaltı!
Polisleri taşıyan minibüs yan yattı
Polisleri taşıyan minibüs yan yattı
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Üç aylar ne zaman başlıyor?
O köyde kar kanlığı 4 metre!
O köyde kar kanlığı 4 metre!
Arkadaşının cinsel organını kesti!
Arkadaşının cinsel organını kesti!
Mahmutyazıcıoğlu’nun abisi dehşet gecesini anlattı:
Mahmutyazıcıoğlu'nun abisi dehşet gecesini anlattı:
Trafik polisleri, sokak köpeklerini elleriyle besledi
Trafik polisleri, sokak köpeklerini elleriyle besledi
3 katlı ahşap binada yangın!
3 katlı ahşap binada yangın!
Ortaköy’de korkutan yangın!
Ortaköy'de korkutan yangın!
Köpekten kaçarken canından oluyordu!
Köpekten kaçarken canından oluyordu!
Karla mücadelede İBB üzerine düşeni yaptı mı?
Karla mücadelede İBB üzerine düşeni yaptı mı?
Daha Fazla Video Göster