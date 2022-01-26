Gelinini başından vurarak öldürdü! Yakınları sinir krizi geçirdi





Olayın ardından Galip Gülistan polise giderek teslim oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği daireye gelen polis ekipleri, Safura Gülistan'ın başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde evde bir adet silah ve boş kovanlar olduğu öğrenildi.