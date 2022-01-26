Gelinini başından vurarak öldürdü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi... Kartal'da Galip Gülistan, gelini Safura Gülistan'ı tartışmanın ardından başından ateş ederek öldürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Olay saat 10.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Galip Gülistan, gelini Safura Gülistan'ı tartışmanın ardından başına ateş ederek öldürdü.
Olayın ardından Galip Gülistan polise giderek teslim oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği daireye gelen polis ekipleri, Safura Gülistan'ın başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde evde bir adet silah ve boş kovanlar olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan haberi alır almaz olay yerine gelen Safura Gülistan'ın yakınlarının sinir krizi geçirdikleri görüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet kandil günleri: 2022 Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? Regaip Kandili'nde ne oldu?
- MSB sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022 MSB KKK sözleşmeli er temini ne zaman? Mülakat tarihleri...
- Memur ve emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak ayı zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Galatasaray Gomis transferinde son durum: Resmi açıklama geldi! Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...
- Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?
- 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MEB ile Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıklama takvimi...
- Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...
- Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı