Malatya’da karlı yolda 3 mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

"HER TÜRLÜ ŞART VE DURUMDA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Yeşilyurt'un kırsal bölgelerini etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla oluşan soğuk hava ve tipiye rağmen ekiplerin fedakarca görev yaptığını vurgulayan Çınar, "İlçemizin kırsal bölgelerinde yaklaşık 10 gündür zor şartlar altında yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz bir yandan kar yağışının getirdiği bazı olumsuzlukları gidermeye çalışırken diğer taraftan yollarda mahsur kalan ve ulaşımda güçlük çeken vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor. Çok sayıda vatandaşımızın imdadına yetişen, birçok aracın kurtarılmasını sağlayan ekiplerimizin bu özverili ve fedakar hizmetlerinden bizler gurur duyuyoruz. Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinden yola çıktıktan sonra yağan karın etkisiyle yolda mahsur kalan iki vatandaşımızın yardım talebinden sonra bölgeye hareket eden fedakar personellerimiz, hızlı ve planlı bir çalışmayla iki vatandaşa ulaşıp kurtardılar. Çok şükür her iki vatandaşımızın sağlık durumları iyi, doktorlarımız gereken müdahaleye yaptılar. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler her türlü şart ve durumda vatandaşlarımızın yanındayız. Aynı kararlılık ve gayretle kar yağışının olumsuz etkileri geçene kadar bu çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Soğuk-sıcak demeden yılın her mevsiminde büyük bir gayretle çalışmalarını başarıyla sürdüren personellerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum, Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.