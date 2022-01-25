Mersin’de 7 yılın ardından ilk defa kar yağdı! Vatandaştan davullu zurnalı kutlama

Müge Kurt ise 7 yıl aradan sonra kar yağışını kutladıklarını belirtti.

Esnaftan Tahir Taş ise "Tüm ülke kar esaretinde, biz Akdeniz çocuğu olarak bizim için pek alışık bir durum değil. Kar gördük mutluyuz" dedi.

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