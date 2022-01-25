Kar İstanbul’u vurdu! Yollar kapandı hastalar için askeri helikopter devreye girdi

"ARAÇ İLERLEYEMEDİĞİ İÇİN HASTAYA DA ULAŞAMADIK"

Ambulans görevlisi Sümeyye Küçük, "Yaklaşık 5 saattir olduğumuz yerde bekliyoruz. Araç ilerleyemediği için hastaya da ulaşamadık. Hala bekliyoruz. Yollar açık olmadığı için hastaya başka ekiplerde ulaşamıyor. Geride dönemiyoruz kaldık burada" ifadelerini kullandı.

Siracettin Ayaz ise "Saatlerdir yolu açan kimse yok. Burayla Trafik polisi, zabıta ya da belediye ilgilenmeli" dedi.