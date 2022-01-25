Kar İstanbul'u vurdu! Yollar kapandı hastalar için askeri helikopter devreye girdi
İstanbul'da dün yoğun kar yağışı nedeniyle hayat felç oldu, yollar kapandı. Kar yağışının en çok etkili olduğu ilçelerden biri ise Arnavutköy'dü. Kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar geceyi camide geçirdi, kapanan yollar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de dün sabah saatlerinde bir anda başlayan yoğun Kar Yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kayganlaşan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Caddeler ve sokaklar yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.
Arnavutköy'de dün gece saatlerinde 37 yaşındaki Orhan Kaya evinde kalp krizi geçirdi. Güçlükle Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülen Kaya'ya hastanede müdahale edildi. Ardından durumu ağır olan Kaya'nın başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Yollar kapalı olunca ve zaman kaybının önüne geçilmesi için bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Hastaneden alınan Kaya, askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. Bu sırada yaşanan zamanla yarış cep telefonu kamerasına yansıdı.
YÜZLERCE ARAÇ MAHSUR KALDI
Boğazköy mevkiinde yüzlerce araç, yoğun kar yağışı altında mahsur kaldı. Zincirleme kazanın meydana geldiği yolda mahsur kalanlar saatlerce araçlarında bekledi. Mahsur kalanlardan bazıları araçlarında yakıtın azaldığını belirterek yardım istedi.
ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ; SÜRÜCÜLER YOLA YÜRÜYEREK DEVAM ETTİ
Arnavutköy'de kayganlaşan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Caddeler ve sokaklar yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.
Sürücü Muhammed Tonga, "4 saattir bekliyorum. Aracımın aküsü bitti bitecek. Şimdi aracın kontağını kapatacağım. Yürüyerek eve gideceğim. Evimde şu an en az 1 buçuk saat yürüyeceğim" dedi. Mustafa Şişko ise "4 kilometre bir araç trafiği var. Araçların çoğu kontak kapatmış" diye konuştu.
"ARAÇ İLERLEYEMEDİĞİ İÇİN HASTAYA DA ULAŞAMADIK"
Ambulans görevlisi Sümeyye Küçük, "Yaklaşık 5 saattir olduğumuz yerde bekliyoruz. Araç ilerleyemediği için hastaya da ulaşamadık. Hala bekliyoruz. Yollar açık olmadığı için hastaya başka ekiplerde ulaşamıyor. Geride dönemiyoruz kaldık burada" ifadelerini kullandı.
Siracettin Ayaz ise "Saatlerdir yolu açan kimse yok. Burayla Trafik polisi, zabıta ya da belediye ilgilenmeli" dedi.
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