Son dakika: İstanbul'da kar yağışı dünya basınında
Son dakika haberine göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kar nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı, İstanbul'a girişler yasaklandı, otobüslerin çıkış kısıtlaması uzatıldı. İstanbul'u adeta felç eden yoğun kar yağışı, dünya basınında da haber oldu.
İstanbul'un farklı bölgelerinde günlerdir kar yağışı etkili oluyor.
Vatandaşlar trafikte ve yollarda hareket etmekte güçlük çekiyor. Birçok bölgede ulaşım durmuş vaziyette.
İSTANBUL'DAKİ KAR DÜNYA BASININA YANSIDI
Bu durum dünya basınının da dikkatini çekmiş durumda. Çeşitli medya portalları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartlarının getirdiği zorlukları manşetlerine taşıdı.
"YOĞUN KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U VURDU"
The National UAE, yaptığı haberde, "İstanbul'u yoğun kar yağışı vurdu." dedi.
Reuters ise, "İstanbul Havalimanı'nda kar uçuşları durdurdu, yolları kapattı." başlığını kullandı.
Middle East Eye: "Türkiye: İstanbul Havalimanı kar yağışı nedeniyle kapatıldı."
Middle East Monitor: "Yoğun kar yağışı Türkiye'nin büyük şehri İstanbul'u vurdu."
Aljazeera: "Türkiye'de yoğun kar yağışı, İstanbul Havalimanı'nı trafiğe kapattı."
Yahoo News: "İstanbul Havalimanı, Güneydoğu Avrupa'daki kar tahribatının ortasında kaldı."
DW: "Kar fırtınası, Yunanistan ve Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkiledi."
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