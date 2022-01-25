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Yıllar sonra ilk kez! Antalya ve Muğla kar altında

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Muğla ve Antalya'da da kar yağışı etkili oldu. Muğla'da etkili olan kar yağışı sonrası merkez ilçe Menteşe'den Marmaris ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı karayolu trafiğe kapandı. Marmaris ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Osmaniye ve 40 kilometre uzaklıktaki Bayır Mahallesi'ne 13 yıl sonra kar yağdı. Antalya kent merkezine de 29 yıl sonra ilk kez kar yağdı. Gece uyumayan Antalyalılar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 10:05
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Yıllar sonra ilk kez! Antalya ve Muğla kar altında

Muğla'da gece saat 23.00'dan sonra Datça'dan başlayarak Marmaris, Bodrum, Ula ve merkez ilçe Menteşe'de yağan Kar sonrası merkez ilçe Menteşeden Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı tek karayolu yoğun Kar Yağışı sonrası ulaşıma kapandı.

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Yıllar sonra ilk kez! Antalya ve Muğla kar altında

Menteşe çıkışında Devrant yokuşu ve Ula girişindeki ışıklı döner kavşakta Trafik ekipleri Marmaris ve Fethiye istikametine seyredecek araçlara geçiş izni vermedi. Ayrıca, Menteşe'den Denizli istikametine seyredecek araçlara da kar yağışının başladığı saatlerde zincirsiz izin verilmezken gece saatlerinde bu yol da ulaşıma kapatıldı.

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Yıllar sonra ilk kez! Antalya ve Muğla kar altında

Yol üzerinde çok sayıda araç beklerken, kapanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması için Karayoları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bilgi verildi.

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Yıllar sonra ilk kez! Antalya ve Muğla kar altında

HAMİLE VE ENGELLİ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının hayatı etkilediği ilçelerde kamu görevlisi hamile ile engelli çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

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Yıllar sonra ilk kez! Antalya ve Muğla kar altında

MARMARİS'İN KIRSAL MAHALLELERİNE 13 YIL SONRA KAR YAĞDI

Marmaris ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Osmaniye ve 40 kilometre uzaklıktaki Bayır Mahallesi'ne yıllar sonra yeniden kar yağdı. Bugün saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle jandarma güvenlik için karayolunu trafiğe kapattı. Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri karayolunu temizlemek için iş makineleri ile çalışma başlattı.