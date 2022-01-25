Yıllar sonra ilk kez! Antalya ve Muğla kar altında

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Muğla ve Antalya'da da kar yağışı etkili oldu. Muğla'da etkili olan kar yağışı sonrası merkez ilçe Menteşe'den Marmaris ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı karayolu trafiğe kapandı. Marmaris ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Osmaniye ve 40 kilometre uzaklıktaki Bayır Mahallesi'ne 13 yıl sonra kar yağdı. Antalya kent merkezine de 29 yıl sonra ilk kez kar yağdı. Gece uyumayan Antalyalılar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı.

Giriş Tarihi: 25.01.2022 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL