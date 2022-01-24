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İstanbul'da kötü hava koşulları nedeniyle "kamu çalışanlarına idari izin" kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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İstanbul’da kötü hava koşulları nedeniyle kamu çalışanlarına idari izin kararı

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin yarın idari izinli olacağını bildirdi.

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