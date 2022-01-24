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Son dakika: Marmaray seferleri uzatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Son dakika: Marmaray seferleri uzatıldı

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00’ye kadar uzatılmasına karar verildi.

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