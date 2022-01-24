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İstanbul en son metro saat kaçta? İstanbul'da kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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İstanbul en son metro saat kaçta? İstanbul’da kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı!

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada hat sefer sıklığına ilişkin de detaylara yer verildi. İşte detaylar...

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