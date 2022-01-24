Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları sorgulama!
Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanma şansı yakalıyor. Peki; 2022 Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak?
Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. Dört dönem sürecek Nescafe çekilişinin ilk 3 dönem kazananları açıklanmıştı. 4. dönemin ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. İşte çekiliş tarihi!
2022 NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanacaktır.
Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verilecektir. Model Otomobil ikramiyesi kazanacaktır.
ÇEKİLİŞLERİN SONUCUNU NASIL ÖĞRENİLİR?
Kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla, 04.02.2022 tarihlerinde Takvim www.nescafe.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek aksaklıklardan Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu olmayacaktır.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları sorgulama!
- Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Jandarma ve EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Maaşlara 1.150 TL ek katkı! İkramiyeler 37 bin lira artıyor! Emekli ve memurların kazancı yükselecek!
- Ev hanımları dikkat! 28 Ocak 2022 BİM aktüel kataloğu sürpriz kaynıyor! BİM'de bu hafta neler var?
- Dört Yapraklı Yonca kimdir? Yeşilçam Dört Yapraklı Yonca hangi oyuncular?
- EYT son durum: 2022'de EYT çıkacak mı? Bu yıl EYT ile ilgili müjdeli haber verilecek mi? İşte son açıklamalar...
- Memduh Ün kimdir? Memduh Ün Fatma Girik evli miydi? Memduh Ün neden ve ne zaman öldü?
- Uçak seferleri iptal mi oldu? 24-25 Ocak THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi?
- Fatma Girik ne zaman, neden öldü? Fatma Girik kocası kimdir, çocuğu var mı? Oynadığı filmler...
- BTCTÜRK ne zaman açılacak? BTCTÜRK çöktü mü, neden açılmıyor?
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak? ÖSYM son açıklamalar!
- Fatma Girik kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Fatma Girik ölüm sebebi nedir?