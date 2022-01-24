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Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları sorgulama!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları sorgulama!

Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanma şansı yakalıyor. Peki; 2022 Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak?

Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. Dört dönem sürecek Nescafe çekilişinin ilk 3 dönem kazananları açıklanmıştı. 4. dönemin ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. İşte çekiliş tarihi!

2022 NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanacaktır.

Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verilecektir. Model Otomobil ikramiyesi kazanacaktır.

ÇEKİLİŞLERİN SONUCUNU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla, 04.02.2022 tarihlerinde Takvim www.nescafe.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek aksaklıklardan Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

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