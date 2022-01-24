Nescafe çekilişi ne zaman yapılacak? 2022 Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları sorgulama!

ÇEKİLİŞLERİN SONUCUNU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kazanan talihliler 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırayla, 04.02.2022 tarihlerinde Takvim www.nescafe.com.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek aksaklıklardan Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.