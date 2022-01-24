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Nesli tükenmekte olan vaşak Erzurum’da görüldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Nesli tükenmekte olan vaşak Erzurum’da görüldü

Erzurum’da nesli tükenme riski altında olan vaşak dağlar arasında görüntülendi. Yemek arayan vaşağı bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Türkiye genelinde etkisi yoğun bir şekilde hissedilen kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz olarak etkiliyor.

YABANİ HAYVANLAR YERLEŞİM YERLERİNE YEMEK ARAMAY GELİYOR

Karla kapanan arazilerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar yerleşim yerlerine yakın mesafelerde yiyecek arıyor.

VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEDİ

Nesli tükenme tehlikesinde olan ve sık görünmeyen türlerden olan vaşak ise Erzurum'da bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde vaşağın karlı dağların yamacında yiyecek aradığı görüldü.

Nesli tükeniyordu! Erzurum’da görüldü NESLİ TÜKENİYORDU! ERZURUM'DA GÖRÜLDÜ

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