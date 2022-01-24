Kocaeli’nde bir binanın çatısında yangın! Geceyi alevler aydınlattı

"DUMAN ALARMINDAN DUYUP DIŞARI ÇIKTIK"

Yangının paniğiyle kendini sokağa atanlardan biri olan apartman sakini Mehmet Çiftçi, "Apartmanda bir kişi doğalgaz kullanmıyor. Yangının sebebi belki de odur ama net bir şey bilmiyoruz. Duman alarmından duyup dışarı çıktık. Çok şükür, apartmandaki kimsenin sağlığına bir şey olmadı" şeklinde konuştu.