Kocaeli’nde bir binanın çatısında yangın! Geceyi alevler aydınlattı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun süre devam eden uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, çatı kullanılmaz duruma geldi.
Yangın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Halıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde üç katlı bir binada yaşandı.
ÇATI ALEV ALEV YANDI
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, apartmandaki duman alarmının ötmesine sebep oldu. Apartman sakinleri duydukları alarm ile kendilerini dışarı attı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda daireler tek tek kontrol edilirken içeride kimsenin kalmadığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenleri araçlarla binanın her iki tarafından çatıya çıkarak söndürme işlemleri gerçekleştirdi.
ÇALIŞMALAR 1 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 1 saatlik söndürme işleminin ardından yangın kontrol altına alındı. Apartmanda kimsenin sağlık durumuyla ilgili bir problem olmadığı öğrenildi. Alevlere teslim olan çatı ise kullanılmaz hale geldi.
"DUMAN ALARMINDAN DUYUP DIŞARI ÇIKTIK"
Yangının paniğiyle kendini sokağa atanlardan biri olan apartman sakini Mehmet Çiftçi, "Apartmanda bir kişi doğalgaz kullanmıyor. Yangının sebebi belki de odur ama net bir şey bilmiyoruz. Duman alarmından duyup dışarı çıktık. Çok şükür, apartmandaki kimsenin sağlığına bir şey olmadı" şeklinde konuştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS 2022 önlisans tarihi açıklandı mı?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak 2022? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı? İşte 2022 takvimi...
- Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur 15 günlük maaş farkları ayın kaçında yatar?
- İstanbul'da üniversiteler yarın tatil mi? 24 Ocak üniversiteler tatil mi edildi? İstanbul, Marmara, Yeditepe Üniversitesi...
- Sürgün adasına kim gitti? 23 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Sürpriz isim...
- Nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke hangisidir?
- 2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır?
- Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır?
- "En huzurlu anlamına gelen "La Serenissima" hangisinin tarihte bilinen diğer adıdır?
- 23 Ocak Getir Yemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Getir, Yemeksepeti online yemek ve market siparişleri iptal mi? Motosiklet ve scooter yasaklandı mı?
- Bekçi alımı bu sene ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde, kaç kişi yapılacak? Maaş ve ödemeler...
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yol haritası: Emekliye 2022'de 3'lü kazanç kapısı! Ek zam farkları, bayram ikramiyesi...