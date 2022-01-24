24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 10 araç birbirine girdi! O anlar kamerada

İstanbul'da 10 araç birbirine girdi! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
ABONE OL
İstanbul’da 10 araç birbirine girdi! O anlar kamerada

İstanbul'da etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Bağcılar’da karla kaplı yolda kayan 10 araç bir birine çarptı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA