İstanbul'da üniversiteler tatil mi oldu? 24-25 Ocak İstanbul üniversiteler tatil mi sınavlar iptal mi?
İstanbul'da üniversitelerin tatil olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da eğitimin durumu merak ediliyor. İlk ve orta okul öğrencileri sömestr tatilindeyken, gözler üniversitelere çevrildi. Peki; 24-25 Ocak İstanbul'da üniversiteler tatil mi? Sınavlar iptal mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
İstanbul'da üniversiteler tatil mi? 24-25 Ocak İstanbul'da üniversiteler tatil mi açık mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. İstanbul'da hafta sonu da etkili olan kar yağışı, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Üniversite öğrencileri, okullarının tatil olup olmadığını merak ediyor. Pekİ; İstanbul'da üniversiteler tatil mi? Sınavlar iptal mi?
İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yopğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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- İstanbul'da üniversiteler tatil mi oldu? 24-25 Ocak İstanbul üniversiteler tatil mi sınavlar iptal mi?
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