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İstanbul-Ankara yolunda ulaşım durdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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İstanbul-Ankara yolunda ulaşım durdu

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kara yollarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şahin, "Gerede-Düzce arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için ilimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir." dedi.

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