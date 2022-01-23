İstanbul-Ankara yolunda ulaşım durdu

Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şahin, "Gerede-Düzce arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için ilimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir." dedi.