İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Malûl ve engelliler ile hamile olanlar 2 gün idari izinli olacak

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde (Pazartesi-Salı) idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.