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Bolu Valisi Ahmet Ümit: 1950'den bu yana en yoğun kar yağışı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Bolu Valisi Ahmet Ümit: 1950’den bu yana en yoğun kar yağışı

A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Bolu Valisi Ahmet Ümit, mahsur kalan vatandaşların misafirleri olacağını söylerken, 1950'den bu yana en yoğun kar yağışını yaşadıklarını açıkladı

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