Bolu Valisi Ahmet Ümit: 1950’den bu yana en yoğun kar yağışı

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı. BOLU VALİSİ AHMET ÜMİT: 1950'DEN BU YANA EN YOĞUN KAR YAĞIŞI İSTANBUL - ANKARA YOLU KAPALI Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kara yollarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı. 1950'DEN BU YANA EN YOĞUN KAR YAĞIŞI A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Bolu Valisi Ahmet Ümit, mahsur kalan vatandaşların misafirleri olacağını söylerken, 1950'den bu yana en yoğun kar yağışını yaşadıklarını belirtti. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN