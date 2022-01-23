Isparta’da sokak köpekleri tavukları telef etti! Onlar kamerada





"BİR ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Komşusunun kümesine giren 2 tane sokak köpeğini kovalamak için tek başına kümese giren Ayşe Işık ise, "Mahallemizde çok sahipsiz köpek var dün komşumuzun kümesine giren köpekleri kovaladım ama 2 tane tavuğu öldürmüşler. Mahalle sakinleri olarak yardım istiyoruz çok sayıda başıboş gezen köpek var. Korkumdan kendi kümesimdeki tavukları salamıyorum, buna bir çare bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.