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Isparta’da sokak köpekleri tavukları telef etti! Onlar kamerada

İHA
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Giriş: 23.01.2022 12:10
Isparta’nın Sav kasabasında iki adet sokak köpeği bir vatandaşın kümesine saldırarak tavuklarını telef etti. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Isparta'nın Sav kasabası Aşağı mahalle 52. Cadde'deki tavuk işiyle uğraşan vatandaşın kümesine iki adet sokak köpeği girdi. 19 adet tavuğun olduğu kümeste köpekler iki tavuğu telef ederken 1 horozu da yaraladı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar kümeste bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Komşusunun kümesine köpek girdiğini gören Ayşe Işık ise eline sopa alarak tek başına sokak köpeklerinin yanına gidip onları kovaladığı görülüyor.

"KÖPEKLERDEN İYİCE KORKMAYA BAŞLADIM"
10 yaşındaki Mustafa Fatih Altuğ önceden köpekleri çok sevdiğini belirtirken, artık köpeklerden korktuğunu söyledi. Altuğ "Eskiden köpekleri çok seviyordum ama geçenlerde beni pitbull cinsi bir köpek kovaladıktan sonra köpeklerden korkmaya başladım, dün de sahipsiz köpekler kümesimize girdi 2 tavuğumuzu öldürdü 1 tane de horozumuzu yaraladı. Köpeklerden iyice korkmaya başladım" dedi.

"BİR ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Komşusunun kümesine giren 2 tane sokak köpeğini kovalamak için tek başına kümese giren Ayşe Işık ise, "Mahallemizde çok sahipsiz köpek var dün komşumuzun kümesine giren köpekleri kovaladım ama 2 tane tavuğu öldürmüşler. Mahalle sakinleri olarak yardım istiyoruz çok sayıda başıboş gezen köpek var. Korkumdan kendi kümesimdeki tavukları salamıyorum, buna bir çare bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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