Türkiye’de 2021’de doğan bebeklerde Yusuf ve Zeynep zirvede

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu.