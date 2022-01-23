Türkiye'de 2021'de doğan bebeklerde Yusuf ve Zeynep zirvede
Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi, bu bebeklerden erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi. İçişleri Bakanlığı erkek ve kız bebeklere en çok verilen isimleri açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.
En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu.
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