Gaziantep’te küçük çocuk saniye ile ölümden döndü! O anlar kamerada

NEFES KESEN ANLAR

Nefesleri kesen o anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Sokakta o anlara şahit olan vatandaşlar ile kayan araç sürücüsü büyük korku yaşarken küçük çocuk, aracın arka tekerleğinin altında kalmaktan inanılmaz bir şekilde kurtuldu.