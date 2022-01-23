Gaziantep’te küçük çocuk saniye ile ölümden döndü! O anlar kamerada
Gaziantep’te karşıya geçen minik çocuk, karlı yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile kayan hafif ticari aracın altında ezilmekten inanılmaz bir şekilde kurtuldu. Çocuğun aracın altında kalmaktan ramak kala kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ARAÇ ÇOCUĞA DOĞRU KAYDI
Evlerinin önünde arkadaşı ile kar topu oynayan küçük çocuk yolun karşısına geçmek için koştu. Karla kaplanan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç ise küçük çocuğa doğru kaymaya başladı. Küçük çocuk sokağın karşı tarafına doğru koşarken hafif ticari araç çocuğa doğru kaydı.
NEFES KESEN ANLAR
Nefesleri kesen o anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Sokakta o anlara şahit olan vatandaşlar ile kayan araç sürücüsü büyük korku yaşarken küçük çocuk, aracın arka tekerleğinin altında kalmaktan inanılmaz bir şekilde kurtuldu.
TAM EZECEĞİ ESNADA…
Kayan hafif ticari araç çocuğa tam yaklaştığı sırada sokaktan geçen bir kamyonete çarptı. Ticari araç çocuğu tam ezeceği esnada çarpmanın etkisiyle durabilirken küçük çocukla araç arasında santimlerin kaldığı görüntüye yansıdı.
Büyük korku yaşayan çocuk koşarak aracın yanından uzaklaşırken araç sürücüsü derin bir oh çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşçilerin yüzünü güldüren gelişme! Ocak ayında ekstra 1.552,68 TL hesaplara yatacak! Tarih belli oldu!
- Maaş farkları ne zaman yatıyor? 2022 Ocak ayı emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak?
- TÖDER sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı?
- Arif Sağ öldü iddialarına yanıt geldi! Arif Sağ kimdir, kaç yaşındadır? Arif Sağ hastalığı nedir?
- Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta? 23 Ocak GS TS maçı ertelendi mi?
- 4.500 - 4.750 - 5.000 TL maaş alanlar AGİ alabilecek mi? AGİ kalktı mı? AGİ işçiye mi işverene mi yatacak?
- İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji uyarısı İstanbul 5 günlük hava durumu!
- Resmi açıklama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Son dakika: Bitcoin çöktü mü? Bitcoin (BTC) ve altcoinler neden düşüyor? Kripto paralardaki düşüşün sebebi nedir?
- A101 27 Ocak 2022 kataloğu: A101'de bu hafta neler var? Teknoloji, elektronik, züccaciye, tekstil indirimleri...
- Son açıklamalar: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS TS derbisi muhtemel 11'ler ve maç öncesi istatistikler