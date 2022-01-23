23 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep’te küçük çocuk saniye ile felaketten kurtuldu! O anlar kamerada

Gaziantep’te küçük çocuk saniye ile felaketten kurtuldu! O anlar kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2022 13:00
Gaziantep’te karşıya geçen minik çocuk, karlı yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile kayan hafif ticari aracın altında ezilmekten inanılmaz bir şekilde kurtuldu. Çocuğun aracın altında kalmaktan ramak kala kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde geçen Salı günü meydana geldi.

ARAÇ ÇOCUĞA DOĞRU KAYDI

Evlerinin önünde arkadaşı ile kar topu oynayan küçük çocuk yolun karşısına geçmek için koştu. Karla kaplanan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç ise küçük çocuğa doğru kaymaya başladı. Küçük çocuk sokağın karşı tarafına doğru koşarken hafif ticari araç çocuğa doğru kaydı.

NEFES KESEN ANLAR

Nefesleri kesen o anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Sokakta o anlara şahit olan vatandaşlar ile kayan araç sürücüsü büyük korku yaşarken küçük çocuk, aracın arka tekerleğinin altında kalmaktan inanılmaz bir şekilde kurtuldu.

TAM EZECEĞİ ESNADA…
Kayan hafif ticari araç çocuğa tam yaklaştığı sırada sokaktan geçen bir kamyonete çarptı. Ticari araç çocuğu tam ezeceği esnada çarpmanın etkisiyle durabilirken küçük çocukla araç arasında santimlerin kaldığı görüntüye yansıdı. Büyük korku yaşayan çocuk koşarak aracın yanından uzaklaşırken araç sürücüsü derin bir oh çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küçük çocuk ölümden döndü
Küçük çocuk ölümden döndü
Tonga Yanardağ patlaması adayı yok etti!
Tonga Yanardağ patlaması adayı yok etti!
Fransa’da tanıştığı Nicole hayatını değiştirdi
Fransa'da tanıştığı Nicole hayatını değiştirdi
İkinci el otomobiller için güvenlik sistemi!
İkinci el otomobiller için güvenlik sistemi!
Kayan araçların peş peşe kazaları kamerada
Kayan araçların peş peşe kazaları kamerada
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Kar yağışı ne kadar sürecek?
1468 cinayetten bir tek o dava çözülemedi
1468 cinayetten bir tek o dava çözülemedi
Öğrenince şoke oldu: Meğer 15 yıldır
Öğrenince şoke oldu: Meğer 15 yıldır
Sokak köpekleri tavukları telef etti!
Sokak köpekleri tavukları telef etti!
Yarıyıl tatili yoğunluğu! Pistlere akın ettiler
Yarıyıl tatili yoğunluğu! Pistlere akın ettiler
Müge Anlı’daki çarpık ilişkiler yumağı şeması
Müge Anlı'daki çarpık ilişkiler yumağı şeması
İstanbul’da kar alarmı
İstanbul'da kar alarmı
Daha Fazla Video Göster