23 Ocak 2022, Pazar
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Gaziantep’te küçük çocuk saniye ile felaketten kurtuldu! O anlar kamerada
Gaziantep’te karşıya geçen minik çocuk, karlı yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile kayan hafif ticari aracın altında ezilmekten inanılmaz bir şekilde kurtuldu. Çocuğun aracın altında kalmaktan ramak kala kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
TAM EZECEĞİ ESNADA…
Kayan hafif ticari araç çocuğa tam yaklaştığı sırada sokaktan geçen bir kamyonete çarptı. Ticari araç çocuğu tam ezeceği esnada çarpmanın etkisiyle durabilirken küçük çocukla araç arasında santimlerin kaldığı görüntüye yansıdı. Büyük korku yaşayan çocuk koşarak aracın yanından uzaklaşırken araç sürücüsü derin bir oh çekti.
Olay, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde geçen Salı günü meydana geldi.
ARAÇ ÇOCUĞA DOĞRU KAYDI
Evlerinin önünde arkadaşı ile kar topu oynayan küçük çocuk yolun karşısına geçmek için koştu. Karla kaplanan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç ise küçük çocuğa doğru kaymaya başladı. Küçük çocuk sokağın karşı tarafına doğru koşarken hafif ticari araç çocuğa doğru kaydı.
NEFES KESEN ANLARNefesleri kesen o anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Sokakta o anlara şahit olan vatandaşlar ile kayan araç sürücüsü büyük korku yaşarken küçük çocuk, aracın arka tekerleğinin altında kalmaktan inanılmaz bir şekilde kurtuldu.
TAM EZECEĞİ ESNADA…
Kayan hafif ticari araç çocuğa tam yaklaştığı sırada sokaktan geçen bir kamyonete çarptı. Ticari araç çocuğu tam ezeceği esnada çarpmanın etkisiyle durabilirken küçük çocukla araç arasında santimlerin kaldığı görüntüye yansıdı. Büyük korku yaşayan çocuk koşarak aracın yanından uzaklaşırken araç sürücüsü derin bir oh çekti.