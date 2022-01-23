Antalya’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Araştırma sonunda Sarılar Mahallesi'nde yaşayan Y.F. ve İ.C.'nin kaçak kazıda buldukları çocuk mezar taşlarını satmak istedikleri tespit edildi. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Y.F. ve İ.C.'nin iş yerine düzenlenen operasyonda, mezar taşları boş arı kovanlarının arasında bulundu.