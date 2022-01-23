Antalya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezar taşları ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Manavgat'ta bazı kişilerin ellerinde bulunan Roma dönemine ait tarihi eserleri satmak istediği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Araştırma sonunda Sarılar Mahallesi'nde yaşayan Y.F. ve İ.C.'nin kaçak kazıda buldukları çocuk mezar taşlarını satmak istedikleri tespit edildi. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Y.F. ve İ.C.'nin iş yerine düzenlenen operasyonda, mezar taşları boş arı kovanlarının arasında bulundu.
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