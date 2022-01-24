Uluslararası yolda ulaşıma kar engeli
Son dakika haberleri... Tokat’ın Reşadiye ilçesinden geçen uluslararası D-100 kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.
Reşadiye ilçesinde yoğun kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Reşadiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri uluslararası D-100 kara yolunda uygulama yaptı. Tırların yola çıkmasına izin verilmedi. Yolcu otobüsü şoförlerinin ise yarım saat mola vererek yola çıkmalarına izin verildi. Karayolları ekipleri ise yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Tırların karla mücadele çalışmasının tamamlanmasının ardından yola çıkmasına izin verilmesi bekleniyor.
YOLDA KALANLARA SICAK ÇORBA İKRAMI
Tokat'ın Niksar ilçesi D-100 kara yolunda mahsur kalan vatandaşlara ise Tokat Valiliği, Niksar Kaymakamlığı ve Niksar Belediyesi koordinasyonu ile jandarma ekipleri tarafından sıcak çorba, kumanya ve çay ikram edildi. Konaklama ihtiyacı olan sürücü ve vatandaşlarda kamu misafirhanelerinin kullanıma açıldığı kaydedildi.
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