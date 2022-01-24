Uluslararası yolda ulaşıma kar engeli

YOLDA KALANLARA SICAK ÇORBA İKRAMI

Tokat'ın Niksar ilçesi D-100 kara yolunda mahsur kalan vatandaşlara ise Tokat Valiliği, Niksar Kaymakamlığı ve Niksar Belediyesi koordinasyonu ile jandarma ekipleri tarafından sıcak çorba, kumanya ve çay ikram edildi. Konaklama ihtiyacı olan sürücü ve vatandaşlarda kamu misafirhanelerinin kullanıma açıldığı kaydedildi.