Aksaray’da içinde turistlerin olduğu otobüs devrildi! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Antalya'ya hem yerli hem de yabancı turistlerin bulunduğu 43 yaşındaki İsmail B. hakimiyetindeki 07 AHS 668 plakalı tur otobüsü, şoförünün yoğun kar yağışı ve yolun buzlanması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje devrildi.