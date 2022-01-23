Aksaray’da içinde turistlerin olduğu otobüs devrildi! Yaralılar var

Aksaray’da etkili olan yoğun kar ile tipi sebebiyle yerli ve yabancı turistlerin olduğu tur otobüsü devrildi. Kaza sebebiyle 4 şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Antalya'ya hem yerli hem de yabancı turistlerin bulunduğu 43 yaşındaki İsmail B. hakimiyetindeki 07 AHS 668 plakalı tur otobüsü, şoförünün yoğun kar yağışı ve yolun buzlanması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje devrildi.

31 YOLCU VARDI!

31 yolcunun bulunduğu otobüste bulunan Assemgol Sagnayeva (36), Asset Bratayeva (40), Adel Bratayeva (10) ve Büşra Başar Keskin (29) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otobüste mahsur kalan diğer yolcular AFAD ve jandarma ekiplerince bir tesise taşındı.