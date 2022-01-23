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İstanbul'da Bayrampaşa tacizcisi yakalandı! Kadınların görüntüsünü çekiyordu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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İstanbul’da Bayrampaşa tacizcisi yakalandı! Kadınların görüntüsünü çekiyordu

Bayrampaşa İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yolda yürüyen kadınların taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen şüpheliyi yakaladı. Yabancı uyruklu kişinin işlemleri sürüyor.

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