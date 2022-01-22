Uzmanlar halkı bir kez daha uyardı: 48 kat daha düşük
Okulların tatil olmasıyla Kovid vaka sayısının artmasını bekleyen uzmanlar Omicron’a karşı uyardı: Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırın.
Omicron varyantıyla birlikte vaka sayıları dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla artıyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte vakaların daha da artacağı belirtilirken, uzmanların hatırlatma dozunun Omicron'a karşı önemli bir tedbir olduğunu vurguladı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşılar, Kovid sürecinde en güçlü silahımız. Ancak bu silahın hatırlatma dozlarıyla devamlılığının sağlanması gerekiyor. Bazı hastalıklarda aşılar ömür boyu korurken Kovid gibi hastalıklarda ise ara ara yapılıp vücuda hatırlatılması gerekiyor. "Geçen seneden aşılıyım" diye düşünmemek lazım. Örneğin, tetanos aşısının 10 yılda bir hatırlatma dozunun yaptırılması gerekiyor. Çünkü insan vücudu tetanosu unutuyor.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan: Aşılar, hem yoğun bakım hem de hastaneye yatış ihtiyacını ciddi ölçüde azaltıyor. Hangi varyant olursa olsun tam doz aşılı bireyler bulaşsa dahi hastalığı daha hafif geçiriyor. Hatırlatma dozları bu yüzden çok önemli.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Tam doz aşılılarda ölüm oranları 48 kat daha düşük. Uzun dönem Kovid semptomları ise aşı olanlarda yüzde 80 daha az. 1918'de İspanyol gribinden 70 milyon kişi hayatını kaybetti. Kovid'den ise şimdiye kadar 5 milyon kişi hayatını kaybetti. Aşılar olmasaydı belki de 100 milyon kişi ölebilirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düştü, düşüyor? Bitcoin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika yorumlar...
- O Ses Türkiye şampiyon ne ödül alacak? O Ses Türkiye birincisi kaç para kazanacak, ödül ne 2022?
- Emekli maaş farkları için kritik tarih... Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkları yattı mı 2022? 14 günlük fark...
- 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?
- İstanbul Unkapanı'ndaki, kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?
- 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?
- 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasında 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?
- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilin sınırları içerisinde ölçülmüştür?
- NBA'de şimdiye kadar forma giyen en uzun basketbolcu ile en kısa basketbolcu arasındaki boy farkı kaç santimetredir?
- Rıza Baba diziden ayrılıyor, çıkıyor mu? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Arka Sokaklar'da Rıza Baba bilmecesi...
- KAZANAN BELLİ OLDU! O Ses Türkiye kim kazandı, kim birinci oldu 2022? O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu mu, açıklandı mı?
- Emekliye 1.675 TL - 1.500 TL - 2.500 TL ödeme! Süresi dolan başvuru yapabiliyor! Yeni yılda Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası promosyon...