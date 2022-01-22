Uzmanlar halkı bir kez daha uyardı: 48 kat daha düşük

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Tam doz aşılılarda ölüm oranları 48 kat daha düşük. Uzun dönem Kovid semptomları ise aşı olanlarda yüzde 80 daha az. 1918'de İspanyol gribinden 70 milyon kişi hayatını kaybetti. Kovid'den ise şimdiye kadar 5 milyon kişi hayatını kaybetti. Aşılar olmasaydı belki de 100 milyon kişi ölebilirdi.

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