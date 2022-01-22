Son dakika: Şiddet mağdurları kadınlar çizdi: Papatyalar umut kırmızı kuş özlem! Aile Bakanlığı takvim hazırladı





3 BİN 624 KAPASİTE İLE HİZMET VERİLİYOR

Kadın konukevlerinde 2021'de hizmet verilen kadınların yüzde 52.3'ü şiddet, yüzde 47.7'si barınma sebebiyle yardım aldı. Bakanlığa bağlı 112 kadın konukevinde 2 bin 779, yerel yönetimlere bağlı 33 kadın konukevinde 735, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 kadın konukevinde 90, STK'lara bağlı 1 kadın konukevinde 20 kapasite olmak üzere toplam 149 kadın konukevinde 3 bin 624 kapasite ile hizmet sunuluyor. Türkiye'deki kadın konukevleri, yatak kapasitesi olarak nüfusa oranla Avrupa ülkelerinin üzerinde. Hazırlıkları devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022-2026 Stratejik Plan Taslağı'nda bu yıl 154, gelecek yıl 159, 2024'te 164, 2025'te 169 ve 2026'da 174 kadın konukevi hedefi belirlendi. Bakanlık tarafından kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda daha aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmaları, her türlü ayrımcılık ve şiddetten korunmaları için kapsamlı çalışmalar sürdürülüyor.

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