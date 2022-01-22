Son dakika: Şiddet mağdurları kadınlar çizdi: Papatyalar umut kırmızı kuş özlem! Aile Bakanlığı takvim hazırladı
Son dakika haberine göre koruma altındaki şiddet mağduru kadınlar duygularını resimlere yansıttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, resimlerle dijital takvim hazırladı. P.U. özlemlerini kırmızı kuşlarla ifade etti. D.P. ise hayata umutla baktıran papatya çizdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki 149 kadın konukevinde hizmet alan kadınların çizdiği resimlerden 2022 yılı için çok özel bir takvim hazırlandı.
Kadınlara, Halk Eğitim merkezlerinde eğitmenler tarafından resim kursları verildi. Kadınların kurslarda yaptıkları resimlerden 13 tanesi 2022 yılı takvimi için seçildi. Kadınların özgüvenlerini artırmak ve ruhsal iyileşmelerine katkı sağlamak amacıyla kurslarda yaptıkları birbirinden özel resimlerin yer aldığı takvimde, belirli gün ve haftalar da yer alıyor. Bakanlık, takvimini dijital ortamda paylaştı. Sabah'ın haberine göre duygularını çizdikleri resme aktaran kadınlar şunları söyledi:
D.P.: Papatyalar resmini yaparken kafamdaki tüm olumsuz düşüncelerden kurtuldum. Kullandığım renkler ve yaptığım resim doğayı, doğanın uyanış zamanını simgeliyor. Papatyalar, hayata her zaman umutla bakmamı sağlıyor. Resmi yaparken, çocuklarımla birlikte yeniden, yeni bir gelecek kurmanın hayalini ve planlarını yaptım. Resimdeki papatyaları, olabildiğince gerçeğine yakın ve göze çarpar biçimde resmetmeye çalıştım. Hissettiğim duyguları, resmimi inceleyenlerin de yaşamasını, onlara da aynı mesajı vermesini istedim.
S.A.: Lisede grafik tasarımı bölümünde okudum. Resim yapmayı çok seviyorum. Özellikle çocuk ve kadın resimlerine ilgi duyuyorum. Lisans hayatımda da bu alanda devam etmek istiyorum.
P.U.: Kırmızı kuş resmini özlemlerimi, buğday tarlasını ise mücadeleyi sembolize ettiği için resmettim.
Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların duygu dünyalarından süzülüp gelen resimlerden oluşan takvime, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü internet sayfasından (https://www.aile.gov.tr/ksgm/sayfalar/ ksgm-takvim/ ) ulaşılabiliyor.
3 BİN 624 KAPASİTE İLE HİZMET VERİLİYOR
Kadın konukevlerinde 2021'de hizmet verilen kadınların yüzde 52.3'ü şiddet, yüzde 47.7'si barınma sebebiyle yardım aldı. Bakanlığa bağlı 112 kadın konukevinde 2 bin 779, yerel yönetimlere bağlı 33 kadın konukevinde 735, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 kadın konukevinde 90, STK'lara bağlı 1 kadın konukevinde 20 kapasite olmak üzere toplam 149 kadın konukevinde 3 bin 624 kapasite ile hizmet sunuluyor. Türkiye'deki kadın konukevleri, yatak kapasitesi olarak nüfusa oranla Avrupa ülkelerinin üzerinde. Hazırlıkları devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022-2026 Stratejik Plan Taslağı'nda bu yıl 154, gelecek yıl 159, 2024'te 164, 2025'te 169 ve 2026'da 174 kadın konukevi hedefi belirlendi. Bakanlık tarafından kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda daha aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmaları, her türlü ayrımcılık ve şiddetten korunmaları için kapsamlı çalışmalar sürdürülüyor.
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