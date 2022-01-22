Son dakika: Ordu’da kadın cinayeti! Eşi tarafından tabancayla başından vurulan Aysel yaşamını yitirdi

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Esenli Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.