Son dakika: İstanbul’da Fransız turiste dehşeti yaşatan taksiciye ev hapsi! ’Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ iptal edildi

Müracaat Savcılığınca sorgulanan şüpheli Mesut D. turist çiftin indi-bindi yaptıklarını kendisine 20 TL verdiklerini, indi-bindi ücretinin bu olduğunu söylemesine rağmen çiftin 100 TL verdiklerini söyleyerek para üstü istediklerini, kadın turistin araçtan inmemesi üzerine tartışma yaşandığını iddia ederek suçlamayı reddettiği öğrenildi.