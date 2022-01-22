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Son dakika: Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı

Son dakika haberine göre İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, Antalya yönüne gidecek hiçbir aracın geçişine izin vermiyor.

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