Son dakika: Aksaray’da yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

"ALLAH'TAN OTOBÜS DEVRİLMEDİ"

Yolculardan Selahattin Dayıoğlu da, "Otobüs giderken bir anda bir sallanma oldu ve ben koltuktan koridora düştüm. Allah'tan otobüs devrilmedi. Ben sadece bunu hatırlıyorum ve başka bir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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