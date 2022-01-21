İstanbul'da taksici dehşeti! Önce kaçırdı sonra saçlarından tutup sürükledi
İstanbul'da taksiye aldığı Fransız turistten fazla para isteyen sürücü, olumsuz yanıt alınca çileden çıktı. Aracın kapılarını kilitleyip turisti kaçıran taksici, bir süre sonra kadını darbederek taksiden attı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, 32 yaşındaki taksici M.D., gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda yaşandı. Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche çifti, Karaköy'de kaldıkları otelin önünden 34 THL 61 plakalı taksiye binerek Taksim'e gitmek istediklerini söyledi. İddiaya göre, taksimetre 21 lirayı gösterdi. 100 TL veren turistlere taksici, "para yok, gidin" diye bağırmaya başladı.
Taksicinin para üstünü vermediğini ileri süren Fransız çift arasındaki tartışma büyüyerek arbedeye döndü. Bu sırada Djamel Bendeddouche'yi Taksim'de araçtan indiren sürücü, kadın turisti ise araca kilitleyerek kaçırdı. O anlar kadın turist cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri çeken kadının "Bu şaka mı ne? Beni Taksim'e geri götür" diye defalarca bağırdığı duyuluyor.
KADINI ZORLA TAKSİDEN İNDİRDİ
Loubna Bendeddouche'nin ifadesine göre, bir süre kadını ara sokaklarda gezdiren taksici, daha sonra Karaköy'e yöneldi. Meclis-i Mebusan Caddesi'ne gelen sürücü, burada kadını darp ederek araçtan indirmek istedi.
Taksici ile kadın turist arasında burada yaşananlar da olay yerindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla ile kaydedildi. Cep telefonu görüntülerinde, kadını darp ettiği görülen taksici, kadının çekerek zorla araçtan indiriyor. Kadını yerlerde sürükleyen taksici, bir taraftan da kadına küfürler ediyor.
KISA SÜREDE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Fransız turistleri alarak karakola götürdü. İfadesi alınan turistler taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri taksici M.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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