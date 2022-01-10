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Mersin'de faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Mersin’de faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı

Son dakika haberine göre: Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırarak, köprüde asılı kalması sonucu 2 kişi yaralandı.

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