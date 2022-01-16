16 Ocak 2022, Pazar
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SON DAKİKA! Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2022
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SON DAKİKA! Sivas’ta yolcu otobüsü TIR’a çarptı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre: Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilen TIR'a çarptıktan sonra devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

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