İstanbul’da evsizler otellerde misafir ediliyor

İnan, "Sayın Valimizin başkanlığında, İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlıklarımız, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından yürütülen bir projedir. Geçen yıl pandeminin de etkisine rağmen hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmasına müsaade etmedik. Bu anlamda günlük ortalama 2 bin geceleme oldu. 200 binin üstünde geceleme yapıldı. Geçen yıl 65 anlaşmalı otelimizde hizmet verdik. Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın dışarda kalmasını engelledik." diye konuştu.