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Son dakika: İstanbul’da yağmur etkili olmaya başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Son dakika: İstanbul’da yağmur etkili olmaya başladı! Trafik yoğunluğu yüzde 71’e ulaştı

Son dakika haberine göre İstanbul’da beklenen kar yağışı Silivri'den giriş yaparken, mega kentte yağmur da etkili olmaya başladı. Yağıştan dolayı trafikte yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

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