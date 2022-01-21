Mersin'deki çifte cinayet! Önce kuzenini sonra hamile eşini…
Mersin Erdemli’de yabancı uyruklu zanlı 13 gün önce karısının kuzenini döve döve öldürmekten tutuklandı. Kayıp olarak aranan dört aylık hamile karısını da öldürdüğünün gün yüzüne çıkmasının akabinde yürütülen soruşturmada yakalanan 10 zanlı, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
8 Ocak tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak üzerindeki bir evde yaşanan olayda, iddiaya göre, yabancı uyruklu A.H, karısının 22 yaşındaki kuzeni Muhammet A.'yı odunla döverek ağır yaraladı.
Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Muhammet A. 16 Ocak tarihinde yaşamını yitirdi.
Emniyet güçlerinin yaptığı çalışma sonucu zanlı A.H., kısa süre içerisinde gizlendiği adreste yakalanarak 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak hapishaneye gönderildi.
HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ!
Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada, cezaevinde bulunan zanlının 4 aylık hamile eşi Rim A.'nın (23) da 22 Aralık tarihinden bu yana kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.
10 KİŞİYE GÖZALTI
Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, bilgisi olabileceği değerlendirilen 10 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sonrası A.H.'nin karısını da öldürüp evlerinin 150 metre arka kısmında bulunan briket fabrikasının bahçesindeki sazlık alana gömdüğü belirlendi.
TALİHSİZ KADININ CESEDİ BULUNDU
Elde edilen bilgiler doğrultusunda cumhuriyet savcısı gözetiminde bölgede kazı yapan ekipler, hamile kadının cesedini buldu.
Gömüldüğü yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Tutuklu bulunan cinayet zanlısının eşini sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği için çıkan tartışmada sert bir cisimle darp ederek öldürdüğü ileri sürülürken, olayla ilgili gözaltına alınan H.H., M.H., A.H., A.A., G.H., A.C., M.H., B.C., H.H. ve A.H. adlı şüpheliler sevk edildikleri mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.
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