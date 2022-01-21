Mersin’deki çifte cinayet! Önce kuzenini sonra hamile eşini…

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Tutuklu bulunan cinayet zanlısının eşini sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği için çıkan tartışmada sert bir cisimle darp ederek öldürdüğü ileri sürülürken, olayla ilgili gözaltına alınan H.H., M.H., A.H., A.A., G.H., A.C., M.H., B.C., H.H. ve A.H. adlı şüpheliler sevk edildikleri mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

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