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Son dakika: Doktor Ertan İskender’i bıçaklayan saldırgan Bayram Nargüner'in cezası belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Son dakika: Doktor Ertan İskender’i bıçaklayan saldırgan Bayram Nargüner’in cezası belli oldu

Son dakika haberine göre Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan hekim Ertan İskender'i bıçakla yaralayan sanık Bayram Nargüner, 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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