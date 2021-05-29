İntiharını engellediği hastasının saldırısına uğradı! Dr. Ertan İskender'e kötü haber! Bir daha ameliyat yapamayacak

SALDIRGANIN HAYATINI KURTARMIŞ

Türkiye'nin yüreğini yakan saldırıda, ilginç bir detaya ulaşıldı. Saldırgan Bayram N., psikolojik sorunları nedeniyle bir süre hastanede yatmış hatta intihara kalkışmıştı. Dr. Ertan İskender'in ise Bayram N'ye yardım ettiği ve intihar girişimini engellediği ortaya çıktı.