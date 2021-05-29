29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İntiharını engellediği hastasının saldırısına uğradı! Dr. Ertan İskender'e kötü haber! Bir daha ameliyat yapamayacak

İntiharını engellediği hastasının saldırısına uğradı! Dr. Ertan İskender'e kötü haber! Bir daha ameliyat yapamayacak

Ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, psikiyatri hastası Bayram N'nin saldırısına uğradı. Sırtından ve elinden bıçaklandı. Kopan parmağı, 4.5 saatte dikilen hekimin bir daha ameliyat yapamayacağı açıklandı.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 10:08
  • 1
  • 15
İntiharını engellediği hastasının saldırısına uğradı! Dr. Ertan İskender'e kötü haber! Bir daha ameliyat yapamayacak

Sağlıkçıya yapılan şiddetin sonu gelmedi. Olayın adresi bu kez Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi. Ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, perşembe akşamı psikiyatri hastası Bayram N'nin saldırısına uğradı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
İntiharını engellediği hastasının saldırısına uğradı! Dr. Ertan İskender'e kötü haber! Bir daha ameliyat yapamayacak
Sırtından ve sağ elinden bıçaklandı. Kopan parmağı 4.5 saatlik operasyonla dikilen Dr. İskender'in, mesleğine devam edememe riskinin bulunduğu açıklandı.
  • 3
  • 15
İntiharını engellediği hastasının saldırısına uğradı! Dr. Ertan İskender'e kötü haber! Bir daha ameliyat yapamayacak

SIRTINDAN BIÇAKLANDI
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, acı olayın detaylarını anlattı:

  • 4
  • 15
İntiharını engellediği hastasının saldırısına uğradı! Dr. Ertan İskender'e kötü haber! Bir daha ameliyat yapamayacak
Doktorumuz elinden bıçaklanıyor. Bu durum ileride mesleğini yapmasını engelleyecek bir durum. Sağ elinde parmaklarını koparacak şekilde yaralanıyor. Sağ el bir ortopedist için çok önemli. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay bu" ifadesini kullandı.
  • 5
  • 15
İntiharını engellediği hastasının saldırısına uğradı! Dr. Ertan İskender'e kötü haber! Bir daha ameliyat yapamayacak

SALDIRGANIN HAYATINI KURTARMIŞ
Türkiye'nin yüreğini yakan saldırıda, ilginç bir detaya ulaşıldı. Saldırgan Bayram N., psikolojik sorunları nedeniyle bir süre hastanede yatmış hatta intihara kalkışmıştı. Dr. Ertan İskender'in ise Bayram N'ye yardım ettiği ve intihar girişimini engellediği ortaya çıktı.