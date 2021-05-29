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İntiharını engellediği hastasının saldırısına uğradı! Dr. Ertan İskender'e kötü haber! Bir daha ameliyat yapamayacak
Ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, psikiyatri hastası Bayram N'nin saldırısına uğradı. Sırtından ve elinden bıçaklandı. Kopan parmağı, 4.5 saatte dikilen hekimin bir daha ameliyat yapamayacağı açıklandı.
Giriş Tarihi: 29.05.2021 09:42Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 10:08