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Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Sivas’ta Kızılırmak buz tuttu

Sivas'ta etki olan soğuk hava nedeniyle akarsu ve göller buz tuttu. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısmının yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

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