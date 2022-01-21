Bu işi yapan köşeyi dönüyor! Ülkeler sıraya girdi: Kilosu 90 bin lira

Amerika, Hollanda, Çin ve Japonya'ya da gönderdiklerini belirten Ezelsoy "Safran, hem ilaç hem de kaliteli kozmetik sanayisinde ve sarı kısmı da baharat olarak kullanılan bir bitki. Başta Amerika'ya gönderiyoruz, Hollanda, Çin ve Japonya'ya da gönderiyoruz. Biz bu dört bağlantıyı sağlamlaştırabilirsek daha iyi olacak, aslında çokta acele etmiyoruz" dedi.